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        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

        MERSİN'de PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:40
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        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
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        MERSİN'de PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 7 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

        1 KİŞİ TUTUKLANDI

        Operasyon yapılan adreslerdeki aramada, ekipler, çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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