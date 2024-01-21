TIR alev aldı, dorsedeki 6 otomobil kullanılamaz hale geldi
MERSİN'de seyir halinde alev alan TIR'daki yangında dorsedeki 6 otomobil kullanılamaz duruma geldi.
MERSİN'de seyir halinde alev alan TIR'daki yangında dorsedeki 6 otomobil kullanılamaz duruma geldi.
Tarsus ilçesinde Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda Taş Obası mevkisinde Nervan Çelik yönetimindeki 33 ADR 461 plakalı TIR'ın 6 otomobil taşıyan dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Çelik, TIR'ı güvenlik şeridinde park edip, dorseyi TIR'dan ayırdıktan sonra jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Güvenlik önlemi alan ekipler, yolu ulaşıma kapattı. Dorseyi saran alevler nedeniyle sıfır kilometre otomobiller yandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, TIR'daki yangını söndürdü. Çalışmalar sırasında araç kuyruğu oluştu. Soğutma işlemlerinin de tamamlanmasıyla yol, tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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