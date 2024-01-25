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        Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

        MERSİN'de bankada dolandırıcıların hesabına para yatırmaya çalışan A.B. (78), banka çalışanlarının şüphesi üzerine dolandırılmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:55
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        Dolandırılmaktan son anda kurtuldu
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        MERSİN'de bankada dolandırıcıların hesabına para yatırmaya çalışan A.B. (78), banka çalışanlarının şüphesi üzerine dolandırılmaktan kurtuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ni arayan banka çalışanları A.B.'nin yüklü miktarda para yatırmaya çalıştığını ve dolandırılıyor olabileceği ihbarında bulundu. Banka şubesine gelen ekipler, elinde siyah poşet içerisinde yaklaşık 300 bin TL olan A.B. ile görüşme yaptı. Başka bir kentten kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak A.B. ile görüşen şüphelinin, hesabına para göndermesini istediği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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