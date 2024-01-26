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        6 motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

        MERSİN'de 6 motosiklet çalan D.T. (30), güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı. D.T.'nin çaldığı 6 motosikletten 3'ü sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:15
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        6 motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        MERSİN'de 6 motosiklet çalan D.T. (30), güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı. D.T.'nin çaldığı 6 motosikletten 3'ü sahiplerine teslim edildi.

        Kentte son günlerde yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 6 motosiklet çalan şüphelinin D.T. olduğunu tespit etti. D.T. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

        D.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan 6 motosikletten 3'ü de bulunarak sahiplerine teslim edildi. Diğer 3 motosikletin bulunması için de çalışmalar devam ediyor. 

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN

        2024-01-26 13:11:43

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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