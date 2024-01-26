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        Mersin'de minibüse çarpan TIR'ın şoförü öldü

        MERSİN'de otoyolda minibüse arkadan çarpan TIR'ın şoförü Medeni Ülgen (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:40
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        Mersin'de minibüse çarpan TIR'ın şoförü öldü
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        MERSİN'de otoyolda minibüse arkadan çarpan TIR'ın şoförü Medeni Ülgen (41), hayatını kaybetti.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin gişeleri yönüne seyir halinde olan Medeni Ülgen yönetimindeki 33 AAF 646 plakalı TIR, Sedat Gündoğan yönetimindeki 33 B 9280 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle savrulan TIR şoförü Ülgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gündoğdu hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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