Hatayspor - Fatih Karagümrük: 3-1
STAT: Mersin
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barçın, Emir Eray Eyisoy
HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam (Dk. 74 Abdulkadir Parmak), Fernandes (Dk. 67 Boudjema), Dele-Bashiru (Dk. 90 Dadashov), Massanga, Rivas (Dk. 89 Doğukan Sinik), Strandberg (Dk. 90 Maksimovic)
FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu - Biraschi (Dk. 81 Koray Günter), Salih Dursun, Ceccherini, Levent Mercan (Dk. 81 Lasagna), Bertolacci (Dk. 56 Feghouli), Rohden (Dk. 56 Can Keleş), Emre Mor (Dk. 74 Teklic), Eysseric, Güven Yalçın, Serdar Dursun
GOLLER: Dk. 41 ve Dk. 90+5 Massanga, (P) Dk. 51 Strandberg (Hatayspor) - Dk. 86 Lasagna (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Ceccherini, Can Keleş (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 24´üncü haftasında Hatayspor, Karagümrük´ü 3-1 mağlup etti.
25´inci dakikada savunma arkasına gelen topa hareketlenen Karagümrük´lü Eysseric´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33´üncü dakikada Fatih Karagümrük'te Emre Mor´un ara pasına hareketlenen Rohden´in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.
41´inci dakikada Hatayspor´da Görkem Sağlam´ın serbest vuruşta kale alanına gönderdiği topa Massanga kafayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.
48´inci dakikada Ceccherini´nin ceza alanı içerisinde Hatayspor´lu Strandberg´e müdahalesinde hakem penaltı kararı verdi.
51´inci dakikada Hatayspor´da topun başına geçen Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
68´inci dakikada ceza alanına yapılan ortada topu Feghouli topuğuyla arka direğe kaldırdı. Gelen topa Can Keleş vurdu fakat kaleci Erce Kardeşler topu uzanarak kurtardı.
86´ncı dakikada Fatih Karagümrük´te Can Keleş´in ceza alanına ortasında kaleci Erce Kardeşler topu elinden kaçırdı, meşin yuvarlak önüne düşen Lasagna farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1.
90+5´inci dakikada Hatayspor´da Doğukan Sinik´in pasında ceza alanına giren Massanga´nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile bitti.
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