Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük´ü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İki takımı da çok ilgilendiren bir maçtı. Hangi takım kaybetseydi kırmızı hatta yakın kalacaktı. Biz bunu maç öncesinde oyuncularımıza da söyledik. En önemli maç olduğunu dile getirdim. İyi bir konsantre ile maçı kazanmasını bildik. O yüzden oyuncalarımızı tebrik ediyorum. Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın galibiyeti. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, çalışıyoruz, imkanlar doğrultusunda puan kazanmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte Hatayspor daha yukarı gidecektir. Buna emin adımlarla gideceğiz" dedi.

ŞOTA ARVELADZE: GOL YEMEDEN OYNAMAYA BAŞLAMIYORUZ

Maçın içinde kalamadıklarını söyleyen Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Gol yemeden oynamaya başlamıyoruz. Bu alışkanlık olmaktan çıktı artık. Gol yedikten sonra top sahibi olmaya başlıyoruz. Maçın içinde kalamadık, çok erken ikinci golü yedik. Sonrası için rakibe kolay oluyor. Kontra atağa iyi çıkan oyuncuları var. Son dakikalarda 3 stopere döndük. Öne ekstra santrafor koyduk, gol attık ancak kalemizde üçüncü golü yedik. Rakip takımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şota Arveladze´nin açıklamaları

- Volkan Demirel´in açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2024-02-02 20:52:32