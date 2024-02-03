Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ÇBK Mersin - Beşiktaş: 70-75

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 20:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇBK Mersin - Beşiktaş: 70-75
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Umut Özgün Ergün, Mesut Öztürk, Mehmet Burak Anlatıcı

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Williams 19, Kiss 9, Melis Gülcan 5, Mabrey 19, Araujo 2, Derin Yaya 10, Sinem Ataş 3, Holingsvorth 3

        BEŞİKTAŞ: Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 15, Nogic 15, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3, Li Yueru 16

        1'İNCİ PERİYOT: 23-15

        İLK YARI: 40-32

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-59

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23´üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş´a 70-75 yenildi. Takımlar sahaya üzerinde `6 Şubat 2023 kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor´ yazılı pankartla çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        MHP Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı Soydan: Kenti hep birlikte yöne...
        MHP Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı Soydan: Kenti hep birlikte yöne...
        Mersin'de "Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" başlatıldı
        Mersin'de "Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" başlatıldı
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, seçim ofisi aç...
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, seçim ofisi aç...
        Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
        Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
        Hatayspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Hatayspor-Fatih Karagümrük maçının ardından