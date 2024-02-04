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        İSTANBUL- ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİKTE HAVAYA ATEŞ EDEN MOTOSİKLETLİ MAGANDA YAKALANDI

        ZEYTİNBURNU'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ederek, araçlara silah doğrultan S.A.(19), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 02:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 02:08
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        İSTANBUL- ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİKTE HAVAYA ATEŞ EDEN MOTOSİKLETLİ MAGANDA YAKALANDI
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        ZEYTİNBURNU'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ederek, araçlara silah doğrultan S.A.(19), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 

        Sümer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde motosikletle seyir halindeyken havaya ateş açan ve seyir halindeki bir otomobile silah doğrulttuğu anları sosyal medya hesabından "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notu ile paylaşan S.A.(19), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelerde, olayı gerçekleştiren S.A.'nın kullandığı silahın kurusıkı, kullandığı motosikletin ise başkasına ait olduğu tespit edildi. Yakalanarak polis merkezine götürülen S.A. hakkında genel güvenliği tehlikeye sokma ve silahlı tehdit suçlarından adli işlem başlatılırken, motosikletin sahibi M.E.Ç ise ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmaktan idari para cezasına çarptırıldı. S.A.'nın polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -S.A.'nın havaya ateş ettiği anlar

        -Otomobile silah doğrulttuğu anlar

        -S.A 'nın Zeytinburnu polis merkezine girişi

        DHA-Gündem - Türkiye-Mersin -

        2024-02-04 02:07:27

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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