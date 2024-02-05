Mersin'de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortaklığında, DEAŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Türkiye'ye sahte kimlikle girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu F.A. ve R.M.A.'nın, geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin´de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, kentteki örgüt mensuplarına barınma ve nakdi yardımda bulundukları belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.