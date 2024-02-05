Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

        MERSİN'de, MİT ve polisin DEAŞ´a yönelik düzenledikleri ortak operasyonda 2 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de, MİT ve polisin DEAŞ´a yönelik düzenledikleri ortak operasyonda 2 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

        MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortaklığında, DEAŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Türkiye'ye sahte kimlikle girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu F.A. ve R.M.A.'nın, geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin´de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, kentteki örgüt mensuplarına barınma ve nakdi yardımda bulundukları belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Kanatlı Hayvanları Sevenler Derneği'nde horoz dövüşü!
        Kanatlı Hayvanları Sevenler Derneği'nde horoz dövüşü!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!
        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Rus kozmonot rekor kırdı
        Rus kozmonot rekor kırdı
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu!
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu!
        Bakan Fidan'dan ABD İran çatışması yorumu
        Bakan Fidan'dan ABD İran çatışması yorumu
        Algı davası
        Algı davası
        "Soytarılık!"
        "Soytarılık!"
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mersin´de otomobil, TIR´a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Mersin´de otomobil, TIR´a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Mersin'de bir kişi sulama havuzunda ölü bulundu
        Mersin'de bir kişi sulama havuzunda ölü bulundu
        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazda annesinin kucağında 72 saat ka...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazda annesinin kucağında 72 saat ka...
        Mersin'de keşfedilen 'ters lale', korumaya alınacak
        Mersin'de keşfedilen 'ters lale', korumaya alınacak