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        Mersin'de, FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı

        MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru K.A., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:20
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        Mersin'de, FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı
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        MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru K.A., yakalandı.

        Mersin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinin FETÖ/PDY mensubu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan ihraç polis memuru K.A., saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. K.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Tarsus Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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