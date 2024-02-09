Mersin'de, FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinin FETÖ/PDY mensubu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan ihraç polis memuru K.A., saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. K.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Tarsus Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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