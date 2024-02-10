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        Mersin'de yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

        MERSİN'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 'yalancı bahar' yaşattı. Hava sıcaklığının 19 dereceyi gördüğü kentte meyve ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:10
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        Mersin'de yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
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        MERSİN'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 'yalancı bahar' yaşattı. Hava sıcaklığının 19 dereceyi gördüğü kentte meyve ağaçları çiçek açtı.

        Kentte, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yalancı bahar yaşandı. Hava sıcaklığının 19 dereceyi gördüğü kentte, meyve ağaçları çiçek açtı. Rengarenk çiçek açan ağaçların bazısı da meyve verdi. Erken açan çiçekler donla birlikte dökülürse, rekolte düşecek. Bu da çiftçileri endişelendiriyor. Arazide inceleme yapan ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, şehrin yüksek kesimlerinde kara kış, kent merkezinde ise bahar yaşandığını belirterek, "Burası 9 yıllık tüysüz şeftali denilen nektarin bahçesi. 40 dönüm üzerine kurulu yaklaşık 4 bin ağaç mevcut. Biz şu an Mersin'de yalancı baharı yaşıyoruz. Biz normalde kara kışı yaşadığımız ayın içerisindeyiz. Şu an doğu illerimizde hatta Mersin'in yukarı kısımlarında kar var. Şu an 18 derece bir hava var. Bu bahçenin normal şartlarda şubat ayının sonu mart ayının ilk başında çiçeklenmesini beklerdik ama biz şu an şubat ayının başındayız. Çiçekler 1 ay erken açtı. Kara kışın içerisindeyiz ve ayaz olduğunda ya da soğuk vurduğunda çiçekleri koruyamayız. Don vurup bütün çiçekler döküldüğünde üretici büyük zarar yaşayacak. 40 dönüm araziden hiçbir verim alamayabiliriz" diye konuştu.

        'ÇİÇEKLERİ KORURSAK ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLER'

        Yalancı baharın olumlu yanlarının da olduğunu aktaran Gürbüz, "Tabii erkenden ürün almak bir avantajdır. Hem iç hem de dış piyasada üretici para kazanabilir ama olumsuz yanları da var. Eğer don vurmaz çiçeğimizi kurtarırsak ve meyveye dönerse üreticinin yüzü gülecektir. Erken meyve alıp para kazanacak. Biz yalancı baharın avantajını burada görüyoruz" dedi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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