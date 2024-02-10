Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçiyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğine inanıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Mersin'e geldi. Bakan Yumaklı programları kapsamında 'Topraktan Geleceğe' ana temalı 'Türkiye Yüzyılında Üretim Zirvesi'ne katıldı. Programda Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, milletvekilleri, belediye başkanları, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri yer aldı.

Zirvede konuşan Bakan Yumaklı, 2023'te planlı tarımla ilgili bütün yasal düzenlemeleri bitirdiklerini kaydetti. Bakan Yumaklı, "Ülkemiz birçok alanda ciddi potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek için girişimcilerimizin dünya çapında çok fazla gayretleri var. Özellikle kırsal kalkınma, bitkisel ve hayvansal alanlarda ciddi çalışmalar var. Tarımsal üretim olmazsa, su olmazsa, bir süre sonra hayatın yok olduğunu görmek mümkün. 2023'te planlı tarımla ilgili bütün yasal düzenlemeleri bitirdik. Bunun alt çalışmalarını yaptık. Tarımsal üretim planlaması suyu merkeze alarak, hangi alana hangi ürünü, ne kadar ürettiğimiz ve nasıl üretmemiz gerektiğini ortaya koyan bir programdır. Bu ülkede yaşıyor olmamızdan dolayı çok önemli avantajlarımız var. Bu toprakla art arda 4 mevsim ve 7 iklim yaşanıyor. Avrupa'dan kat kat bitki ve hayvan türlerine sahibiz. Asya'nın Avrupa'nın kesişiminde olan bir coğrafi konumumuz var" dedi.

'SEKTÖRÜMÜZ GÜÇLÜ BİR YAPIYA SAHİP'

Türkiye'nin 2050 yılında 210 milyonluk bir nüfusun gıda ve su ihtiyacını karşılamak zorunda kalacağını kaydeden Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfusu 105 milyon, gelecek bir o kadar misafirimizi de düşünürsek 210 milyon nüfusun gıda ve ihtiyacını karşılamamız gerekecek. Bakanlığımız bütün çalışmalarını buna göre yaptı. Nüfus artışına bağlı olarak 2050 yılında yüzde 55 daha fazla suya, yüzde 65 ile daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak. Tarımsal destekler bu yıl 91 milyar olacak. Çiftçilerin finansal ihtiyaçları giderilecek. Bizler ülkemizin tarımsal havsalada Avrupa'da birinci, dünyada da onuncu sırada yer almasını sağlamış olduk. Çalışmalarımızı ve politikalarımızı oluştururken önce paydaşlarımız ve milletimiz diyoruz. Bize verilen sorumluluk kapsamında milletimize en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Sektörümüz güçlü bir yapıya sahip. Tarımsal üretime yaklaşım çok önemli, her şeyden daha önemli. Devletiyle, üreticisi omuz omuza vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğine inanıyoruz. Türk tarımına, Türkiye'nin tarımsal üretimine katkıda bulunacak bütün kitlesel etkinliklere, bütün katkılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.