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        Memleketi Mersin'de protesto edilen CHP'li Başarır: AK Parti ve sarayın trollerini atın oradan

        CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin'de konuşma yaptığı sırada, bazı partililer tarafından protesto edildi. Vatandaşlar 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin, yazıklar olsun sana' diye bağırırken, Başarır ise "O AK Parti'nin, sarayın trollerini atın oradan" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:18 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:20
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        Memleketi Mersin'de protesto edilen CHP'li Başarır: AK Parti ve sarayın trollerini atın oradan
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        CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin'de konuşma yaptığı sırada, bazı partililer tarafından protesto edildi. Vatandaşlar 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin, yazıklar olsun sana' diye bağırırken, Başarır ise "O AK Parti'nin, sarayın trollerini atın oradan" dedi.

        CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Mezitli ilçe başkanlığı önünde gerçekleştirdiği açık hava toplantısı sırasında bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Vatandaşlar, Başarır'ın otobüs üzerinde konuşma yaptığı sırada 'Faizci', 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin', 'Yazıklar olsun sana', 'Kılıçdaroğlu sizi sırtında taşıdı', 'Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın' diye bağırdı. Protesto üzerine kısa süreli gerginlik yaşanırken, Başarır ise kendisini protesto eden partililere yönelik "O AK Parti'nin, sarayın trollerini atın oradan" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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