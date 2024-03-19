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        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

        MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:50 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:55
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        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
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        MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, kendilerine muhalif gördükleri kişileri tehdit ettikleri, seçim irtibat bürosu açılışlarında terörü ve teröristi övücü örgütsel slogan attıkları, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünü övücü ve özendirici nitelikte paylaşımlarla propaganda yaptıkları belirlenen 11 şüpheli için operasyon yaptı. 130 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen, gece görüşlü dronların da kullanıldığı operasyonda şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 23 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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