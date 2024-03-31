Ressam Yeşil, oy vermek için tekerlekli sandalyesi ile taşınınca tepki gösterdi

MERSİN'de bedensel engelli ressam Ahmet Yeşil (70), tekerlekli sandalye ile okulun 3'üncü katına taşınarak oyunu kullandı. Yeşil, duruma tepki gösterip, çözüm bulunmasını istedi.

Mersin'de kurulan 4 bin 455 sandıkta oy verme işlemi sürerken, 1 milyon 387 bin 345 seçmenden biri olan ressam Ahmet Yeşil, Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa İlkokulu'na geldi. Tekerlekli sandalye ile okulun 3'üncü katına taşınan Yeşil, oy kullandı. Bedensel engelli olan Yeşil, taşınmasına tepki göstererek, "Bugün vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oy verme işlemi zorluk içinde oldu. İlçe Seçim Kurulu'na, muhtarlığa dilekçe verip, birinci katta oy kullanmak istedik. Fakat 2 seçimdir en üst katı veriyorlar. Sadece ben birçok engelli, yaşlı seçmen merdivenleri tırmanmak zorunda kaldı. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi lazım" dedi.