Mersin'de yangınlarda ölen 3 kişilik aile, toprağa verildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Nurgül Kaya (40) ve oğlu Emrullah Kaya (11) ile 5 kilometre uzaklıktaki otomobilde yanarak ölen eşi Neşet Kaya'nın (42) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Neşet Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu. Yaklaşık yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Ancak direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.