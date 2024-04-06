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        Yanan ev ve otomobilde cesetleri bulunan çift ile oğulları cinayete kurban gitmiş

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yanan ev ile 5 kilometre mesafedeki otomobilde cesetleri bulunan Nurgül (40) ve Neşet Kaya (42) çifti ile oğulları Emrullah Kaya'nın (11) öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:25
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        Yanan ev ve otomobilde cesetleri bulunan çift ile oğulları cinayete kurban gitmiş
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yanan ev ile 5 kilometre mesafedeki otomobilde cesetleri bulunan Nurgül (40) ve Neşet Kaya (42) çifti ile oğulları Emrullah Kaya’nın (11) öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.E.’nin (35), anne ile oğlunu eterle bayılttığı, Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği, Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 05.30 sıralarında, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu.

        Yaklaşık yarım saat sonra ise itfaiyeye, yanan eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda otomobil yangını ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede, direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaya çifti ile oğullarının cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişi, yakınları tarafından alınarak, İlemen Mahallesi Mezarlığında yan yana defnedildi.

        CİNAYET ÇIKTI, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan H.E. gözaltına alındı. Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği belirlendi. H.E.’nin Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.E., adliyeye sevk edildi. Öte yandan H.E.'nin altın yüzüğü kuyumcuda bozdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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