Yanan ev ve otomobilde cesetleri bulunan çift ile oğulları cinayete kurban gitmiş (2)
TUTUKLANDIMersin'inErdemli ilçesinde yanan ev ile 5 kilometre mesafedeki otomobilde cesetleri bulunan Nurgül (40) ve Neşet Kaya (42) çifti ile oğulları Emrullah Kaya'nın (11) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Evcibağ (35), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Mersin'inErdemli ilçesinde yanan ev ile 5 kilometre mesafedeki otomobilde cesetleri bulunan Nurgül (40) ve Neşet Kaya (42) çifti ile oğulları Emrullah Kaya’nın (11) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Evcibağ (35), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.