Yanan ev ve otomobilde cesetleri bulunan çift ile oğulları cinayete kurban gitmiş (2) TUTUKLANDIMersin'inErdemli ilçesinde yanan ev ile 5 kilometre mesafedeki otomobilde cesetleri bulunan Nurgül (40) ve Neşet Kaya (42) çifti ile oğulları Emrullah Kaya'nın (11) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Evcibağ (35), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.04.2024 - 19:49 Güncelleme: 06.04.2024 - 19:49 facebook

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