Çift ile oğullarını öldürüp gasbettiği altınlardan biriyle borç ödemiş

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Nurgül Kaya (40) ve Neşet Kaya (42) çifti ile oğulları Emrullah Kaya’yı (11) öldüren Halil Evcibağ’ın (35), aileden gasbettiği bileziklerden biriyle 160 bin TL borç ödediği ortaya çıktı.

Olay, 5 Nisan saat 05.30 sıralarında, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Neşet Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu. Yaklaşık yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Ancak direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Anne, baba ve oğulları, yakınları tarafından alınarak, İlemen Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.