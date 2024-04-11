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        Mersin'de narenciyeye 'dolu' zararı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde yağan dolu narenciye bahçelerine zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:05
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        Mersin'de narenciyeye 'dolu' zararı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde yağan dolu narenciye bahçelerine zarar verdi.

        Tarsus'ta dün etkili olan dolu, özellikle Çiçekli Mahallesi'ndeki narenciye ağaçlarına zarar verdi. Mahsule yakın kayısı, şeftali, erik ve narenciye ağaçları yağıştan zarar gördü. Dolu nedeniyle meyveler dalından düştü. Üreticiler de kalan ürünleri kurtarmaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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