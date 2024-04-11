Mersin'de narenciyeye 'dolu' zararı

Tarsus'ta dün etkili olan dolu, özellikle Çiçekli Mahallesi'ndeki narenciye ağaçlarına zarar verdi. Mahsule yakın kayısı, şeftali, erik ve narenciye ağaçları yağıştan zarar gördü. Dolu nedeniyle meyveler dalından düştü. Üreticiler de kalan ürünleri kurtarmaya çalıştı.

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