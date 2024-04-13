Mersin'de 2'si kardeş 3 kuzenden 4 gündür haber alınamıyor

MERSİN'de 2’si kardeş 3 kuzenden Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusu yaptığı çocuklar bulunması için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki TOKİ evlerinde oturan 13 yaşındaki İ.E.K. ve ablası 16 yaşındaki N.K. ile Nusratiye Mahallesi'nde oturan kuzenleri 13 yaşındaki kız çocuğu M.P., Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü evden ayrıldı. Dedeleri vefat ettiği için taziye ile uğraşan aile bir süre sonra çocukların kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermeyince güvenlik güçlerine başvuran aile, gelen ihbarları değerlendirerek kent merkezinin yanı sıra farklı şehirlerde de çocuklarını arama çalışmasını sürdürüyor. Aileler çocukları görenlerin en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.