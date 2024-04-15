Mersin'de depoda yangın

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Sarıbeyli Sokak'ta, bir evin altındaki meyve sebze kasası deposunda yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangına önce çevredekiler müdahale etti, ardından ekiplere haber verildi. Adrese 4 itfaiye aracı, 1 arasöz ve 20 itfaiye personeli sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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