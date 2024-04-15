Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de depoda yangın

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, meyve sebze kasası deposunda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de depoda yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, meyve sebze kasası deposunda yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Sarıbeyli Sokak'ta, bir evin altındaki meyve sebze kasası deposunda yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangına önce çevredekiler müdahale etti, ardından ekiplere haber verildi. Adrese 4 itfaiye aracı, 1 arasöz ve 20 itfaiye personeli sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı
        Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Mersin'de depoda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de depoda çıkan yangın söndürüldü
        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Dünya Paratriatlon Kupası, 20-21 Nisan'da Yenişehir'de yapılacak
        Dünya Paratriatlon Kupası, 20-21 Nisan'da Yenişehir'de yapılacak
        Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak
        Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak
        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı
        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı
        Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu
        Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu