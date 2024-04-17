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        'Evde paketleme işi' vaadiyle dolandırıcılıkta 19 gözaltı

        MERSİN'de'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuranları dolandıran 19 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:45
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        'Evde paketleme işi' vaadiyle dolandırıcılıkta 19 gözaltı
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        MERSİN'de'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuranları dolandıran 19 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuranları kaparo veya güvence bedeli altında para alarak dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin adreslerini belirleyip, harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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