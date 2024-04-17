'Evde paketleme işi' vaadiyle dolandırıcılıkta 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuranları kaparo veya güvence bedeli altında para alarak dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin adreslerini belirleyip, harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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