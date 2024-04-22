Öğrencilerden Akkuyu'ya 23 Nisan ziyareti

AKKUYU Nükleer A.Ş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bölgedeki öğrenciler için Akkuyu NGS sahasına gezi düzenledi.

Akkuyu Nükleer A.Ş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı arifesinde Silifke ilçesine bağlı Keben köyünde bulunan ilk ve ortaokullardan 23 öğrenciyi NGS sahasında ağırladı. Çocuklar, öğretmenleri ve proje uzmanları eşliğinde inşaatı devam eden nükleer santralin sahasını gezdi.

Hem sahayı ziyaret eden çocukların hem de tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, şunları söyledi:

“Çocukları çok seviyoruz ve onları Akkuyu NGS sahasında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yepyeni bir dünyayı nasıl keşfettiklerini, gözlerinin nasıl sevinçle parladığını, çocukların yeni şeyler karşısında nasıl şaşırdıklarını, büyük inşaat ekipmanlarını görünce nasıl sevindiklerini, mesleklerini erişilebilir ve eğlenceli bir biçimde anlatan deneyimli uzmanlarımızı nasıl ilgiyle dinlediklerini izlemek büyük bir zevk. Eğitim projemiz yaşıyor ve gelişiyor, katılımcıların coğrafyası genişliyor. Akkuyu NGS'de çocukların eğlenmesi ve keyifli vakit geçirmesi için sürekli yeni aktiviteler geliştiriyoruz. Türkiye'nin ilk nükleer santralini inşa eden güler yüzlü ekip, Türkiye'nin tüm çocuklarının bayramını en içten dilekleriyle kutluyor. Ülkenin geleceği sizin ellerinizde, bu yüzden öğrenin, gelişin, hayal kurun ve dünyayı keşfedin. Biz de nükleer teknolojileri eğlenceli ve ulaşılabilir bir şekilde sizlere aktararak bilgiye olan ilginizi canlı tutmaya çalışacağız.”

ÖZEL OLARAK HAZIRLANMIŞ BARET VE YELEKLERİ GİYEN ÇOCUKLAR SAHAYA İNDİ Sahada önce güvenlik eğitiminden geçirilen çocuklar, sonrasında kendileri için özel olarak hazırlanmış baretleri ve yeleklerini giyerek sahaya indi. Minikler, proje uzmanları ve iş güvenliği görevlileri eşliğinde inşaatı devam eden nükleer santralde çeşitli meslek temsilcilerinin çalışmalarını izledi. Belirlenen rotanın her noktasında oyunlar ve kendileri için hazırlanan ilginç görevlerle unutulmaz bir gün yaşayan çocuklara, Akkuyu Nükleer'den çok özel hediyeler de verildi.

Saha turu, projenin ana ulaşım merkezi olan ve tüm büyük boyutlu kargoların ulaştığı Doğu Kargo Terminali ile başladı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Liman Müdürü Okan Bozkurt, çocuklara çalışmalarını, kargo terminalinin yapısını ve inşaatı devam eden nükleer santral için ekipman ve malzeme taşıyan gemileri detaylı bir şekilde anlattı. Bozkurt ayrıca çocuklara denizci düğümü bağlamayı da öğretti. Rotanın bir sonraki noktası, dünyanın en güçlü geleneksel tasarımlı palet vinci Liebherr LR 13000'in çalıştığı Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin yakınındaki saha oldu. Çocuklar burada vinç operatörü Murat Çil’den vincin boyutları ve yük kapasitesine ilişkin bilgileri aldıktan sonra sırayla operatör koltuğuna oturdular.

Çocukların sahadaki bir diğer durağı da Akkuyu NGS itfaiyesi oldu. Nükleer santral sahasında 24 saat görev başında olan ve şantiyedeki her noktaya saniyeler içerisinde ulaşmaya hazır olan itfaiye ekipleri, çocuklara çalışmalarında kullandıkları ekipmanları gösterdi. İtfaiye ekibi, kendilerini ilgiyle izleyen çocuklara mini bir gösteri de yaptı. Sevk memurundan bir eğitim alarm sinyali alan itfaiyeciler hemen üniformalarını giyerek bir itfaiye aracıyla depodan ayrıldılar ve yangın ağzından gelen güçlü su akışını kontrol ederek yangına nasıl hazırlandıklarını çocuklara gösterdiler.

Öğrenciler saha gezileri kapsamında, nükleer santral kontrol mühendislerinin yetiştirildiği yeni eğitim ve öğretim merkezini de ziyaret etti. Nükleer yakıtın taşınması, kullanılması ve bertarafına ilişkin katı kurallara uyulmasını sağlamakla görevli Nükleer Yakıt Kontrol Kıdemli Uzmanı Ebru Adıgüzel, sahada mühendislerin yaptığı işleri çocuklara anlattı. Çocuklar burada ayrıca, kendileri için hazırlanan bir görevi de yerine getirerek yakıt çubuklarını simüle eden tüplerin içine yakıt peletlerinin plastik modellerini yerleştirdi. Çocuklar Akkuyu NGS inşaat sahasından ayrılmadan önce Akkuyu Nükleer'den hediyeler de aldı.