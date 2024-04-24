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        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki Taşpınar için arama çalışması başlatıldı (2)

        ÇALIŞMALARAARA VERİLDİMersin'in merkez Toroslar ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve Tırtar Mahallesinde 3150 rakımlı Yıldız Dağı Cehennemderesi (Cocakdere) mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar için başlatılan arama çalışmalarına olumsuz hava şartları ve havanın kararması nedeniyle sabahın erken saatlerinde yeniden başlamak üzere ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:55 Güncelleme: 24.04.2024 - 23:00
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        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki Taşpınar için arama çalışması başlatıldı (2)
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        ÇALIŞMALARAARA VERİLDİ

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve Tırtar Mahallesinde 3150 rakımlı Yıldız Dağı Cehennemderesi (Cocakdere) mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar için başlatılan arama çalışmalarına olumsuz hava şartları ve havanın kararması nedeniyle sabahın erken saatlerinde yeniden başlamak üzere ara verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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