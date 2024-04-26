ÇBK Mersin, yeni logo ve renkleriyle sezona hazırlanıyor

Mersin’de Final Four’un oynanmasına neden olan Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, yoluna yeni isim, logo ve renkleriyle devam edecek.

ÇBK Mersin’in yeni isim, logo ve renkleri ile ilgili olarak kulüp tesislerinde düzenlenen lansmana ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü ve Asbaşkan Ali Adalıoğlu katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan Asbaşkan Ali Adalıoğlu, ÇBK Mersin’in ilk gün itibariyle finallerin takımı olduğunu belirterek, “8’inci yıla girerken şehrin artık bu takımı sahiplendiğini görüyoruz. Şehrin sahiplenmesinin yanı sıra bu tür spor organizasyonları ve kulüplere basının sahiplenmesi daha önemli. Çünkü basın toplumu bilgilendiren bir kurumdur. Gerçekten ilk yıllarda biraz uzak kalındı basından ama son yıllarda, özellikle son 2 yılda bu sorunun giderildiğini ve ÇBK ile Mersin basınının iç içe olduğuna inanıyorum. Son yıllarda Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in büyük destekleri var. Bu desteklerin devam edeceğini düşünüyorum. Katkı sunan, katkı sunmayan iş adamları oldu. Mersin’de kazanan, bu kentte bir yerlere gelenlerin kentin spor, sanat gibi faaliyetlerine yatırım yapmaları gerekiyor. Bu kulüp Mersin’in kulübü. Bu kulübün başarısı Mersin’in başarısı olacak” dedi.

Ardından söz alan Genel Koordinatörü Ünlü, takımın değişikliğe gidilen isim, logo ve renklerle ilgili açıklamada bulundu. İlk kez Çukurova Basketbol olarak başladıkları mücadelede daha sonra ÇBK Mersin’e geçtiklerini ifade eden Ünlü, “İsmimiz zaten bu coğrafyayı kapsıyor. Bu ismi koyma amacımız da buydu. Mersin’in sahiplenilmesi adına Mersin’in takımı olmamız adına bundan sonra ÇBK Mersin olarak anılmak istiyoruz. Mesela ÇSKA Moskova gibi biz de ÇBK’sı olsun ama sonunda da şehrimizin adı da olsun istedik. Çünkü bu şehri temsil ediyoruz. Logomuzda bir değişiklik yok. Yine Toros Dağları’nda yaşayan vaşak var. Yalnız bu defa karşı cepheden görüntüsünü koyduk. Çünkü vaşağın en büyük özelliklerinden biri kulaklarıdır. Onun daha net görünmesi, bizi yansıtması, hem de bakışlarının ve etkileşimin daha fazla olacağını düşündüğümüz için. Renklerimiz beyaz, turuncu ve koyu lacivertti. Ülkemizde çok talihsiz bir deprem yaşadık. En çok da bu coğrafyayı, Çukurova coğrafyasını ve yakın yerleri etkiledi. Her maça siyah formayla çıkma imkanımız olmadığı için biz onları her çıktığımız maçta anmak adına koyu lacivert olan rengimizi siyaha çevirdik. Böylelikle onların her zaman yanlarında olduğumuzu, onlarla birlikte bu mücadelenin içinde olduğumuzu belirtmek istedik” diye konuştu.