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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

        MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:25
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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı
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        MERSİN’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde 450 milyon lira para trafiği tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında hesapları arasında 450 milyon lira transfer yapan 35 şüpheli belirlendi. Tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 31 cep telefonu ile 31 sim kart, 1 laptop bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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