7 yıl 7 ayla hapisle aranan hükümlü banyoda, saklandığı gizli bölmede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan toplam 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezasıyla aranan M.H.G.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, yatak odasında bulunan banyonun seramik kaplı duvarında gizli bölme olduğunu tespit etti. Özel bölmeyi açan ekipler, burada saklanan M.H.G.'yi yakaladı. Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.

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