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        7 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü banyoda, saklandığı gizli bölmede yakalandı

        MERSİN'de 8 ayrı dosyadan toplam 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezasıyla aranan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:40
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        7 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü banyoda, saklandığı gizli bölmede yakalandı
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        MERSİN’de 8 ayrı dosyadan toplam 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezasıyla aranan M.H.G. (25), saklandığı evde, banyodaki gizli bölmede yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan toplam 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezasıyla aranan M.H.G.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, yatak odasında bulunan banyonun seramik kaplı duvarında gizli bölme olduğunu tespit etti. Özel bölmeyi açan ekipler, burada saklanan M.H.G.'yi yakaladı. Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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