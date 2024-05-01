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        Mersin'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

        TÜRKİYE'nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen yürüyüş ve konserle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 20:05 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:10
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        Mersin'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
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        TÜRKİYE’nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin’de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen yürüyüş ve konserle kutlandı.

        Mersin 1 Mayıs Tertip Komitesi’nce organize edilen kutlamalar merkez Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi önünde toplanan kortej ile başladı. Ellerinde flama, bayrak, afiş ve dövizlerle sloganlar atarak alanı dolduran işçi ve emekçi örgütleri geniş güvenlik önlemleri altında merkez Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Alana girişlerin tamamlanması ile kutlamalar konuşmalarla devam etti. Tertip Komitesi adına Yol İş Mersin Şube Başkanı İrfan Gültekin’in konuşmasının ardından sanatçı İlkay Akkaya’nın sahne aldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında renkli görüntüler yaşandı. Kutlamalar olaysız şekilde sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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