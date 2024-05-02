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        Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine nakliye kilidi monte edildi

        _Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci ünitesinde nakliye kilidi tasarım konumuna yerleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:50
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        Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine nakliye kilidi monte edildi
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        _Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci ünitesinde nakliye kilidi tasarım konumuna yerleştirildi. Nakliye kilidi reaktörün bakımını yapmak, nükleer yakıtı yüklemek ve boşaltmak için tasarlandı. Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konu hakkında, “Önemli bir teknolojik operasyonu daha tamamladık” dedi.

        Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali nisan ayında 1'inci Güç Ünitesi’nde başlatma ve ayarlama çalışmalarının başladığını duyurmuştu. Son yapılan açıklamaya göre, 1’inci ünitesinde nakliye kilidi de tasarım konumuna yerleştirildi. Tesislerin dış ortamdan izolasyonunu sağlayacak olan kilit, aynı zamanda nükleer malzemelerin ve reaktör bölmesi ekipmanlarının güvenli bir şekilde taşınmasına da yardımcı olacak.

        “ÖNEMLİ BİR TEKNOLOJİK OPERASYONU DAHA TAMAMLADIK”

        Konuya ilişkin açıklama yapan Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “Önemli bir teknolojik operasyonu daha tamamladık. Nakliye kilidi, reaktörün iç koruma kabuğunun gücünü büyük ölçüde artıran, güçlü metal kablolardan oluşuyor. Önümüzdeki günlerde ekipmanın ön gerilme testlerine başlamayı planlıyoruz. Bu, Akkuyu NGS projesindeki Rus ve Türk uzmanların koordineli ve yoğun emek harcayarak gerçekleştirdikleri çalışmaların bir sonucudur” dedi.

        YALNIZCA YETKİLİ PERSONEL İÇ MEKÂNA ERİŞİM SAĞLAYACAK

        Yapılan açıklamaya göre; her iki tarafı kapalı 14 metrelik silindirik bir hazne olan nakliye kilidi, oldukça ağır ve büyük boyutlu bir ekipman olma özelliği taşıyor. Reaktör bölmesinin sızdırmazlığını sağlayabilmek için kapıların dönüşümlü olarak açılmasını sağlayan kilidin ağırlığı 260 tonu, çapı ise 7 metreyi buluyor.

        Paletli bir vinç kullanılarak monte edilen nakliye kilidi sayesinde Akkuyu NGS uzmanları, 1’inci ünitenin işletilmesi ve bakımı için gerekli olan buhar jeneratörlerine, reaktör üst parçasına, ana sirkülasyon pompalarına, birincil devre boru hatlarına ve diğer yüksek teknolojili ekipmanlara güvenli bir şekilde ulaşabilecek. Santralin çalışma aşamasında, kullanılmış nükleer yakıt içeren konteynerler, taze yakıtların bulunduğu variller ile taşıma ve işleme ekipmanları nakliye kilidinden taşınacak.

        Ürün, yalnızca yetkili personelin iç mekâna erişimini sağlamak için özel erişim kontrol sistemleriyle donatıldı.

        İyonlaştırıcı radyasyon dedektörleri de güvenilir ve emniyetli çalışmayı sürdürmek için kilidin içerisine yerleştirilmiş durumda. Ekipman bakım ve onarımı için de kullanılarak zamandan tasarruf edilmesine yardımcı olacak olan nakliye kilidi, Akkuyu NGS'nin daha verimli çalışmasına destek olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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