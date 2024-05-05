Dağ yolunda terk edilmiş bebek bulundu
MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde dağ yolunda terk edilmiş kız bebek bulundu.
MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde dağ yolunda terk edilmiş kız bebek bulundu. Yeni doğduğu düşünülen kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Kızılalan mevkisinde meydana geldi. Dağ yolunda ilerken ağaçlıklı alanda mola verip araçtan inen kişiler, iddiya göre karanlıkta bebek ağlaması duyunca sesi duydu. Sesin geldiği yöne giden vatandaşlar, ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğduğu düşünülen kız bebek, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bebeği bırakanları belirlemek için çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
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