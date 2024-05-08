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        Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

        MERSİN'de yasadışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 23:55 Güncelleme: 09.05.2024 - 00:00
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        Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı
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        MERSİN’de yasadışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

        Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu bir yasadışı bahis şebekesini deşifre etti. Savcılığın 23 şüpheli için yakalama kararı çıkarmasının ardından il genelinde 24 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 19 kişi gözaltına alınırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen 17 cep telefonu, 16 sim kartı, 1 adet 128 GB hard disk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 1 hafıza kartına el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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