Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

MERSİN’de yasadışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu bir yasadışı bahis şebekesini deşifre etti. Savcılığın 23 şüpheli için yakalama kararı çıkarmasının ardından il genelinde 24 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 19 kişi gözaltına alınırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen 17 cep telefonu, 16 sim kartı, 1 adet 128 GB hard disk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 1 hafıza kartına el konuldu.