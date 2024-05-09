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        Mersin'de silah yapıp satan şüpheli tutuklandı

        MERSİN'de, silah yapıp satan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:00
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        Mersin'de silah yapıp satan şüpheli tutuklandı
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        MERSİN’de, silah yapıp satan D.K. (34), yakalanarak gözaltına alındı. D.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapan bir kişi olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler kimliğini belirlediği D.K.’nin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda D.K.’nin evinde ve müştemilatta yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 34 adet namlu, 8 adet sürgü, 6 adet tetik tertibatı, 22 adet kabza, 5 adet icra mili, 4 adet 6x35, 7 adet 7x65, 1 adet 9 mm'lik olmak üzere toplam 12 adet fişek, 1 adet kartuş, 20 adet silah yapımında kullanılan küçük demir parçaları ele geçirildi.

        Emniyette işlemleri tamamlanan D.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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