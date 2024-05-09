Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

        MERSİN'de İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 22:59 Güncelleme: 09.05.2024 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN’de İ.Z. (45), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Ukrayna asıllı N.Z.'yi (33) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Olay, akşam saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesine Limonluk Mahallesi'ndeki 13 katlı lüks rezidansın 3'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen İ.Z. ve N.Z., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran İ.Z., art arda tetiğe bastı. N.Z. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. İ.Z., daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, yerde kanlar içinde yatan İ.Z. ve N.Z.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İ.Z. ve N.Z. çiftinin bir çocuğu olduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Trabzon'daki kavga kamerada
        Trabzon'daki kavga kamerada
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        "Doğuda inisiyatif Rusya'da"
        "Doğuda inisiyatif Rusya'da"
        Kadının darbedildiği anlar kamerada
        Kadının darbedildiği anlar kamerada
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de karısını tabancayla öldüren kişi intihar etti
        Mersin'de karısını tabancayla öldüren kişi intihar etti
        Akdenizli mobilya ihracatçıları 4 ayda 284 milyon 569 bin dolarlık dış satı...
        Akdenizli mobilya ihracatçıları 4 ayda 284 milyon 569 bin dolarlık dış satı...
        Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
        Mersin'de silah yapıp satan şüpheli tutuklandı
        Mersin'de silah yapıp satan şüpheli tutuklandı
        Mersin'de yetiştirilen kiraz tezgahtaki yerini aldı
        Mersin'de yetiştirilen kiraz tezgahtaki yerini aldı
        Dağ yoluna terk edilen bebeğin gözaltına alınan aile üyeleri serbest bırakı...
        Dağ yoluna terk edilen bebeğin gözaltına alınan aile üyeleri serbest bırakı...