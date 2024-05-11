Yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

MERSİN’de yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 9 tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu bir yasa dışı bahis şebekesini deşifre etti. Savcılığın 23 şüpheli için yakalama kararı çıkarmasının ardından il genelinde 24 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 19 kişi gözaltına alınırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen 17 cep telefonu, 16 sim kartı, 1 adet 128 GB hard disk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 1 hafıza kartına el konuldu.