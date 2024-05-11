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        Mersinli milli sporcu, Türk bileğinin gücünü Avrupa'ya gösterdi

        Mersinli milli sporcu Kaan Aslan, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyon olarak Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:25
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        Mersinli milli sporcu, Türk bileğinin gücünü Avrupa'ya gösterdi
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        Mersinli milli sporcu Kaan Aslan, Slovakya’da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda şampiyon olarak Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı’nı okuttu.

        Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası 2-12 Mayıs tarihleri arasında Slovakya’nın başkenti Bratislava düzenleniyor. Şampiyonaya Avrupa’nın bir çok ülkesinden yüzlerce sporcu katılarak dereceye girmek için mücadele ediyor.

        Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 15 Yaş Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden lise öğrencisi milli sporcu Kaan Aslan, sol kolda Avrupa ikincisi, sağ kolda ise Avrupa şampiyonu olma başarısı gösterdi. Şampiyona sonrası düzenlenen ödül töreninde podyuma çıkan Kaan Aslan, kürsüde Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutarak şampiyonaya gelen Avrupa'daki Türklere büyük bir gurur yaşattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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