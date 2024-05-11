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        Mersin'de eve giren yılanı itfaiye çıkardı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir eve giren yılan korkuya sebep oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 22:47 Güncelleme: 11.05.2024 - 22:50
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        Mersin'de eve giren yılanı itfaiye çıkardı
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        MERSİN’in Erdemli ilçesinde bir eve giren yılan korkuya sebep oldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

        Olay, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katında bulunan eve giren yılanı gören apartman sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak bir çuvalın içerisine koydu. Yılan daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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