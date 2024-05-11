Mersin'de eve giren yılanı itfaiye çıkardı

Olay, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katında bulunan eve giren yılanı gören apartman sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak bir çuvalın içerisine koydu. Yılan daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına salındı.

MERSİN’in Erdemli ilçesinde bir eve giren yılan korkuya sebep oldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

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