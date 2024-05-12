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        Misafirliğe gittikleri evde 9 yaşındaki oğlunu öldürdü

        MERSİN'de, psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:09
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        Misafirliğe gittikleri evde 9 yaşındaki oğlunu öldürdü
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        MERSİN'de, psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen G.E. (42), misafirliğe gittikleri akrabasının evinde oğlu Y.E.'yi (9) karnından bıçaklayıp öldürdü. G.E., gözaltına alındı.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği iddia edilen G.E., misafirliğe gittikleri akrabasının evinde oğlu Y.E.'yi karnından bıçakladı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan G.E., işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Y.E.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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