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        Mersinli Milli Sporcu Avrupa Şampiyonu

        Mersinli milli sporcu Batuhan Adakale, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Santa Susanna Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:54 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:00
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        Mersinli Milli Sporcu Avrupa Şampiyonu
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        Mersinli milli sporcu Batuhan Adakale, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Santa Susanna Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu oldu.

        Avrupa Santa Susanna Vücut Geliştirme Şampiyonası, 2 - 6 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi. 27 ülkeden bin sporcunun dereceye girmek için mücadele ettiği şampiyonada, Mersinli milli sporcu Batuhan Adakale, Genç Erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Milli sporcu; podyuma çıkıp, kürsüde Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı’nı okutmanın gururunu yaşadı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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