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        Hatayspor - MKE Ankaragücü: 2-1

        STAT:Mersin Stadyumu HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Bilal Gönen, HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Marcelin Kilama, Cengiz Demir, Faouzi Ghoulam, Masanga Matondo, Mehdi Bourabia (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:18 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:20
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        Hatayspor - MKE Ankaragücü: 2-1
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        STAT:Mersin Stadyumu

        HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Bilal Gönen,

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Marcelin Kilama, Cengiz Demir, Faouzi Ghoulam, Masanga Matondo, Mehdi Bourabia (Dk. 69 Görkem Sağlam), Dele Bashiru, Doğukan Sinik (Dk 46. Rui Pedro Da Silva E Sousa) , Mendes Mango Fernandes, (Dk. 88 Dadashov) Carlos Strandberg (Dk. 69 Halil Dervişoğlu)

        MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç Özbir, Kitsiou, Atakan Çankaya, Uros Radakovic, Nihad Mujakıc, Pedrinho, Roger Flips (Dk.64 Frederico Macheda), Efkan Bekiroğlu (Dk. 80 Saponara), Bassogog (72 Garry Rodrigues), Chatzigiovannis ( Dk. 80 Rıad Bajic), Ali Sowe (Dk. 64 Ali Kaan Güneren)

        GOLLER: Dk. 70 Görkem Sağlam (Hatayspor), Dk 85 Macheda (Ankaragücü) Dk. 90 Dadashov (Hatay)

        SARI KART: Dk. 5 Doğukan Sinik (Atakaş Hatayspor), Dk. 34 Atakan Çankaya (Ankaragücü), Dk. 53 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor), Dk. 74 Faouzi Ghoulam (Hatayspor), Dk 81 Erce Kardeşler (Hatayspor), Dk 90-2 Rui Pedro Dk 90-3 Cengiz Demir (Hatal), Macheda (Ankaragücü)

        Süper Lig 36'ncı hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren iki takım Atakaş Hatayspor ile MKE Ankaragücü kozlarını Mersin'de paylaştı.

        Ligde 34 puanla 18. sırada bulunan Atakaş Hatayspor, 39 puanla 14. sırada yer alan MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma Hatayspor'un 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Maça her iki takım da kontrollü başladı.

        6'ncı dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Flips'in vuruşunda kaleci Erce topu köşeden çıkardı.

        Maçın 27'nci dakikasında kendi yarı sahasında aldığı topla yaklaşık 45 metre top süren Dele Bashiru'nun uzaktan şutunu kaleci Ertaç yumrukla uzaklaştırdı.

        45+1'de gelişen Ankaragücü atağında Roger Flips'in vuruşu az farkla auta çıktı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        Maçın 2'nci yarısında her iki takım da gol bulmak için karşı ataklarda bulundu. 55'inci dakikada sağ taraftan gelişen Hatayspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Dele Bashiru'un vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

        70’inci dakikada Hatayspor’da Görkem Sağlam, 30 metreden mükemmel bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

        73'üncü dakikada konuk MKE Ankaragücü, beraberlik gölüne yaklaştı. Sağ taraftan Garry Rodrigues'in sağ kanattan ceza sahasına girip ortaya bıraktığı topa gelişine vuran Ali Kaan'ın vuruşunu kaleci Erce çıkardı.

        77'nci dakikada ev sahibi Hatayspor 2'nci gole yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Dele Bashiru'nun vuruşundan top direkten döndü. Dönen topun önünde bulunan Silva'nın vuruşu üstten dışarıya çıktı.

        85'inci dakikada Kitsuou'un sağ taraftan ortasını Rodrigues içeriye çıkardı. Macheda, önüne gelen topu ağlara göndererek takımına beraberlik getirdi.

        90'ıncı dakikada Hatayspor bir kez daha önce geçti. Rui Pedro'nun sol kanattan ortasına çok iyi yükselen Dadashov'un kafa vuruşunda top ağlara buluşturarak takımını öne geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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