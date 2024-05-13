Toroslar EDAŞ, Mersin'de 10 pano ile 69 trafo ve 197 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı

Toroslar EDAŞ, yılın ilk 3 ayında Mersin’de hizmet verdiği 10 pano ile 69 trafo ve 197 dağıtım merkezi ile 933 kilometrelik hattın bakımını tamamlayacağını duyurdu.

Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ta 4 bin 507 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, 12 bin 234 trafo ve 43 bin 550 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Bölgede 10 pano ile 69 trafo ve 197 dağıtım merkezi ile 933 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

KENTTE 84 YENİ AYDINLATMA

Ekipler, 17 kilometrelik yeni yer altı hattı tesisi ile kentte 84 yeni aydınlatma armatürünün montajını da bitirdi. Ayrıca yeni 23 elektrik panosu ve 3 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Mersin’de bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Şirket, internet adresinden, Toroslar 186 mobil uygulamasından, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Toroslar EDAŞ, 2016 – 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu.