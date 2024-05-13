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        Toroslar EDAŞ, Mersin'de 10 pano ile 69 trafo ve 197 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı

        Toroslar EDAŞ, yılın ilk 3 ayında Mersin'de hizmet verdiği 10 pano ile 69 trafo ve 197 dağıtım merkezi ile 933 kilometrelik hattın bakımını tamamlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:10
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        Toroslar EDAŞ, Mersin'de 10 pano ile 69 trafo ve 197 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı
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        Toroslar EDAŞ, yılın ilk 3 ayında Mersin’de hizmet verdiği 10 pano ile 69 trafo ve 197 dağıtım merkezi ile 933 kilometrelik hattın bakımını tamamlayacağını duyurdu.

        Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ta 4 bin 507 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, 12 bin 234 trafo ve 43 bin 550 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Bölgede 10 pano ile 69 trafo ve 197 dağıtım merkezi ile 933 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

        KENTTE 84 YENİ AYDINLATMA

        Ekipler, 17 kilometrelik yeni yer altı hattı tesisi ile kentte 84 yeni aydınlatma armatürünün montajını da bitirdi. Ayrıca yeni 23 elektrik panosu ve 3 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Mersin’de bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Şirket, internet adresinden, Toroslar 186 mobil uygulamasından, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Toroslar EDAŞ, 2016 – 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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