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        Mersin'de terör operasyonu: 2 tutuklama

        MERSİN'de, Şırnak'ın İdil ilçesinde hendek-barikat olayları nedeniyle hakkında kovuşturma yürütülen ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan aranan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:15
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        Mersin'de terör operasyonu: 2 tutuklama
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        MERSİN’de, Şırnak’ın İdil ilçesinde hendek-barikat olayları nedeniyle hakkında kovuşturma yürütülen ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan aranan F.M. adlı kadın ile yer temin ederek barınmasını sağlayan N.İ. ve M.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan F.M. ile N.İ. tutuklanırken, M.İ. adli kontrolle serbest kaldı.

        PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmada; PKK/KCK terör örgütü mensubu bir kadının Tarsus ilçesinde bir evde kaldığı, söz konusu örgüt mensubunun iş birlikçileri ile İstanbul'a gitmesi planlandığı bilgisi edinildi. Tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; 2015-2016 yıllarında Şırnak’ın İdil ilçesinde hendek-barikat olaylarında faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle hakkında kovuşturma yürütülen ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan aranma kaydı bulunan F.M. ile yer temin ederek barınmasını sağlayan N.İ. ve M.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Sürdürülen soruşturmada; ceza alacağı düşüncesiyle yurt dışına kaçmayı planlayan F.M.’nin Mersin’e gelerek iş birlikçisi olduğu N.İ. ve M.İ. aracılığıyla barınarak, güzergah ayarladıktan sonra önce İstanbul ardından Edirne üzerinden yurt dışına kaçmayı planladığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, terör örgütü üyesi F.M. ile iş birlikçi N.İ. tutuklanırken, M.İ. adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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