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        Önce otomobilin sonra itfaiye aracının motor bölümüne giren kediyi çıkarmaya çalıştılar

        MERSİN'de bir otomobilin motor bölümüne giren kedi, kurtarmak için gelen itfaiye ekiplerinden kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:50
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        Önce otomobilin sonra itfaiye aracının motor bölümüne giren kediyi çıkarmaya çalıştılar
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        MERSİN’de bir otomobilin motor bölümüne giren kedi, kurtarmak için gelen itfaiye ekiplerinden kaçtı. Kedi daha sonra itfaiye aracının motor bölümüne girdi. Görevlilere zor anlar yaşatan kedi, buradan çıkarılıp, yaşam alanına salındı.

        Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi’nde, sabah işe gitmeye hazırlanan bir kişinin aracından kedi sesi geldi. Otomobilini Merkez İtfaiye Grup Amirliği'ne getiren ismi öğrenilemeyen kişi, görevlilere durumu anlattı. Görevliler, kediyi aracın motor kısmından çıkarmaya çalıştı. Kedi, bir süre sonra buradan çıkıp kaçtı. Bu kez de İtfaiye aracının motor kısmına giren kediyi görevliler çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşların ardından ardından çıkarılan kedi getirildiği bölgeye bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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