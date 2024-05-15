Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada duruşma ertelendi

Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş katılmadı. Duruşma salonunda hazır bulunan sanık avukatı, müvekkilinin mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre istedi. Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

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