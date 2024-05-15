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        Mersin'de 'tehdit' ihbarına giden polis, aranan 5 şüpheliyi yakaladı

        MERSİN'de, 'tehdit' ihbarı üzerine bir siteye yapılan baskında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:10 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:15
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        Mersin'de 'tehdit' ihbarına giden polis, aranan 5 şüpheliyi yakaladı
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        MERSİN'de, 'tehdit' ihbarı üzerine bir siteye yapılan baskında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

        Mezitli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen 'tehdit' ihbarıyla harekete geçip bir siteye baskın düzenledi. Çok sayıda ekibin görev aldığı baskında; 5 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 142 mermi ve 6 şarjör ele geçirildi, 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip sorgulanan şüphelilerden M.A.'nın 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası, M.E.'nin 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.A.'nın 'Dolandırıcılık'tan, B.A.'nın 'Kasten öldürme'den ve B.F.'nin de 'Cinayet' suçundan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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