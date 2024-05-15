Mersin'de 'tehdit' ihbarına giden polis, aranan 5 şüpheliyi yakaladı

MERSİN'de, 'tehdit' ihbarı üzerine bir siteye yapılan baskında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Mezitli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen 'tehdit' ihbarıyla harekete geçip bir siteye baskın düzenledi. Çok sayıda ekibin görev aldığı baskında; 5 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 142 mermi ve 6 şarjör ele geçirildi, 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip sorgulanan şüphelilerden M.A.'nın 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası, M.E.'nin 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.A.'nın 'Dolandırıcılık'tan, B.A.'nın 'Kasten öldürme'den ve B.F.'nin de 'Cinayet' suçundan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.