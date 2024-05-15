Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde öğle saatlerinde polyester boya ve plastik üretimi yapılan atölyenin çatı kısmından dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri atölyenin çevresini şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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