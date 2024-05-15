TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'na yanaştı. Limanın 1 numaralı rıhtımına demirleyen gemi, 13.30-17.30 saatleri arasında ziyarete açıldı. TCG Nusret Müze Gemisi'ni çok sayıda öğrenci, vatandaş ve turist ziyaret etti. Ziyaretçiler gemide ve gemi manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

TCG Nusret, yarın da 09.30-17.30 saatlerinde gezilebilecek.