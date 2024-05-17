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        Mersin'de çocukları taciz şüphelisi adli kontrolle serbest

        MERSİN'de altyapı çalışması sırasında sokakta oyun oynayan çocukları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:45
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        Mersin'de çocukları taciz şüphelisi adli kontrolle serbest
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        MERSİN'de altyapı çalışması sırasında sokakta oyun oynayan çocukları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi’nde 15 Mayıs’ta meydana geldi. Mahallede altyapı çalışması yapan özel firmanın taşeron işçisinin çocukların özel bölgelerine dokunduğu dair anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli E.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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